Profil Ju Ji Hoon Aktor yang Main Apik di Drakor The Trauma Code: Heroes on Call

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea atau drakor berjudul The Trauma Code: Heroes on Call , akhir-akhir ini memberikan dirinya dikenal oleh dunia. Tidak main-main, drama dengan genre medis tersebut masuk tiga besar dalam daftar Top 10 TV Shows Worldwide sebagaimana dilansir Flix Patrol.

Drakor ini tayang perdana pada Jumat, 24 Januari 2025. Pada Jumat, 31 Januari 2025, The Trauma Code: Heroes on Call yang tayang di Netflix duduk di peringkat ketiga dalam daftar acara TV terbaik di dunia. Selain itu, drama ini pula tercatat dalam periode 20-26 Januari 2025 berada di posisi 3 dalam kategori serial TV non-Inggris, dengan jumlah tayangan sebanyak 4,7 juta jam.

Serial The Trauma Code: Heroes on Call mendapat sambutan luar biasa dari penonton karena alur cerita yang sempurna. Series ini lebih memperlihatkan kisah seorang dokter bedah, Baek Gang-hyeok yang brilian dan berpengalaman dalam perang. Ia adalah sosok pemberani, menghadapi situasi yang hampir merenggut nyawanya saat melawan korupsi dan kesalahan dalam sistem medis.

