Profil Kim Soo Hyun, Aktor dengan Bayaran Termahal yang Disebut Pacari Kim Sae Ron

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun adalah aktor Korea Selatan yang terkenal dengan kemampuan aktingnya. Beberapa drama yang ia bintangi pun sukses di pasaran dengan rating tinggi, seperti My Love From The Star, It’s Okay Not to be Okay, dan Queen of Tears. Di tengah popularitasnya yang sedang melambung, namanya disorot karena diduga menjadi penyebab kematian aktris Kim Sae Ron yang meninggal pada 16 Februari 2025, bertepatan dengan ulang tahunnya ke-37.