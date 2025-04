Profil Naoto Takenaka Aktor Kawakan yang Membintangi Taxi Driver 3

NAOTO Takenaka kembali berakting dengan membintangi drama Korea berjudul Taxi Driver 3. Naoto Takenaka dalam drakor ini akan menjadi pertama kalinya sejak ia membintangi The Fugitive: Plan B pada 2010.

Dikutip dari All KPop, Naoto Takenaka merupakan salah satu aktor Jepang kawakan. Peran yang dimainkan berkesan seperti saat memerankan Franz von Stresemann dalam Nodame Cantabile.

Mengenal Naoto Takenaka

Naoto Takenaka lahir di Yokohama, Jepang pada 20 Maret 1956. Kariernya tetap berjaya meski sudah berada di industri hiburan selama empat dekade. Karier Takenaka diawali pada 1980-an tatkala ia masuk di kelompok teater Tokyo Sunshine Boys, dikutip dari Sportskeeda.

Ia tampil di acara komedi televisi populer Jepang berjudul Viva Viva The Mago Mago Teacher. Takenaka memikat minat penontonnya dengan menggunakan humor slapstick. Melalui acara itu, ia dikenal sebagai komedian yang paling terkenal kala itu,

Karier Takenaka dalam akting terus berkembang. Ia mengambil berbagai peran dramatis yang menunjukkan kemampuannya dalam mendalami karakter. Film yang memerankan karakter kompleks yang menantang seperti Shall We Dance? (1996) dan The Family Game (1983).

Takenaka juga meniiti karier sebagai sutradara dan produser film. Pada 1993, film debutnya sebagai sutradara sekaligus pemeran dan penulis rilis dengan judul Tokyo Paradise. Karya film berikutnya Shark Skin Man and Peach Hip Girl (1998) dan Bakamono: The Idiots (2010). Takenaka dikenal dengan gaya menggabungkan komedi dan drama.

Melalui karyanya di Industri hiburan Jepang, Takenaka mendapat banyak penghargaan. Ia menjadi orang yang dinominasikan dan menang di Japan Academy Prize, Blue Ribbon Awards, dan Tokyo International Film Festival.

Laporan SPOTV News pada 7 April 2025, keterlibatan Takenaka menandai upaya produksi untuk memperluas skala cerita ke ranah internasional termasuk pengambilan gambar di Jepang. SBS rumah produksi serial ini telah mengonfirmasi bahwa aktor kawakan itu akan mendapat peran dalam musim ketiga Taxi Driver. Namun, peran spesifiknya belum diumumkan.

