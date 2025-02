Profil Seo Kang Joon, Comeback Drama Melalui Undercover High School

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran serial When the Weather Is Fine, Seo Kang Joon akan melakukan comeback sebagai aktor dengan karya drama terbarunya yang berjudul Undercover High School. Serial yang mengusung genre aksi komedi itu akan tayang mulai 21 Februari 2025 dan dapat disaksikan melalui platform streaming Viu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Undercover High School bakal menjadi drama pertama Seo Kang Joon setelah menyelesaikan wajib militernya pada Mei 2023 lalu. Aktor berusia 31 tahun itu juga terakhir kali bermain dalam drama Grid yang tayang pada 2022 lalu di Disney+ Hotstar.

Melansir dari Soompi, Produser Eksekutif drama Undercover High School mengungkapkan bahwa drama ini menuai antisipasi tinggi karena kembalinya Seo Kang Joon ke dunia hiburan. Namun, siapa sebenarnya Seo Kang Joon itu? Berikut rangkuman informasi mengenai profil Seo Kang Joon yang comeback drama melalui Undercover High School.

Profil Seo Kang Joon Seo Kang Joon adalah penyanyi dan aktor asal Korea Selatan. Pria yang memiliki nama asli Lee Seung Hwan ini lahir di Gunpo, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada 12 Oktober 1993. Melansir dari Kprofiles, Seo Kang Joon merupakan lulusan dari Dong Seoul College jurusan Performing Arts. Saat berusia 17 tahun, dia juga pernah belajar di Malaysia selama 17 bulan.

Pria yang memiliki hobi berkuda, bermain tenis dan golf ini pertama kali terjun ke dunia hiburan sebagai aktor melalui drama televisi berjudul After School: Lucky or Not pada 2013. Di tahun yang sama, dia juga debut sebagai idol, dengan menjadi anggota dari grup 5urprise.

Adapun 5urprise adalah grup idol-aktor yang berisi lima orang aktor Korea Selatan di bawah naungan agensi Fantagio. Para anggotanya adalah Seo Kang Joon, Yoo Il, Gong Myung, Kang Tae Oh, dan Lee Tae Hwan.

Mengutip dari Kpopping, anggota 5urprise dipilih melalui acara "Actor′s League" milik Fantagio. Ini adalah sebuah program untuk menemukan calon aktor, dan dilatih selama dua tahun sebelum melakukan debut. Mereka tidak memiliki diskografi album penuh, namun pernah merilis mini album bertajuk Shake It Up pada 2016 lalu.

Pada April 2020, Fantagio mengumumkan bahwa 5urprise akan bubar dan kelima aktor tersebut akan berpisah. Hal ini disebabkan karena kontrak mereka berakhir dan kelima aktor itu memutuskan untuk tidak memperbaruinya bersama Fantagio.

Seo Kang Joon kemudian menandatangani kontrak dengan agensi baru bernama Man of Creation (MOC) untuk melanjutkan karier aktingnya. Selama menjadi aktor, pria yang pandai bermain piano ini telah membintangi sejumlah drama yang melambungkan namanya. Di antaranya adalah Hwajung, Cheese in the Trap, Are You Human Too?, dan lain sebagainya.

Pada 23 November 2021, Seo Kang Joon mendaftar wajib militer. Sebelum bertugas, dia menyiapkan drama Grid untuk para penggemar. Dia lalu menyelesaikan tugas negaranya pada Mei 2023. Drama Undercover High School pun menjadi comeback aktor Seo Kang Joon sejak kembali dari wajib militer.

Filmografi Seo Kang Joon Selama berkarier sebagai aktor, Seo Kang Joon telah membintangi sejumlah judul film dan drama. Melansir dari AsianWiki, berikut daftar filmografi Seo Kang Joon.

Film:

- A Year-End Medley (2021) sebagai Yi-Kang

- Summer Snow (2015) sebagai Han Sang-Gyu

- The Beauty Inside (2015) sebagai Woo-Jin

- My Love, My Bride (2014) sebagai Joon-Soo

Serial Drama:

- Undercover High School (2025) sebagai Jung Hae-Seong

- Grid (2022) sebagai Kim Sae-Ha / Kwon Su-Keun

- When the Weather is Fine (2020) sebagai Lim Eun-Seob

- Watcher (2019) sebagai Kim Young-Koon

- Something About Us (2018) sebagai Han Woo-Jin

- The 3rd Charm (2018) sebagai On Joon-Young

- Are You Human? (2018) sebagai Nam Shin / Android Nam Shin III

- Entourage (2016) sebagai Cha Young-Bin

- Entertainer (2016) sebagai Lee Sang-Won (ep.7)

- Cheese in the Trap (2016) sebagai Baek In-Ho

- Hwajung (2015) sebagai Hong Joo-Won

- What Happens to My Family? (2014-2015) sebagai Yoon Eun-Ho

- A Better Tomorrow (2014) sebagai Choi Go

- Cunning Single Lady (2014) sebagai Kook Seung-Hyun (Yeo-Jin's younger brother)

- The Suspicious Housekeeper (2013) sebagai Choi Soo-Hyuk

- Good Doctor (2013) sebagai disorderly student (ep.12)

- To The Beautiful You (2012) sebagai student