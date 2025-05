Profil Yeji ITZY yang Menjadi Anggota Pertama Debut Solo

Dilansir dari The Korea Herald , perilisan mini album ini menjadikan Yeji sebagai anggota ITZY pertama yang melakukan debut sebagai solois sejak grup itu debut pada 12 Februari 2019. Dikutip dari The Korea Times, idola bernama lengkap Hwang Yeji itu telah menunjukkan potensinya sebagai artis solo melalui "Crown on My Head," sebuah lagu solo yang ditulis Yeji di album BORN TO BE yang dirilis ITZY pada Januari 2024. Lagu tersebut menonjolkan penampilan panggungnya yang memukau, memperlihatkan apa yang dapat penggemar harapkan dari proyek mendatangnya.

