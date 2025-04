Promo Film ke Malaysia, Prilly Latuconsina Disusul Pria Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kedekatan Prilly Latuconsina dan Maxime Bouttier bermula saat keduanya di pasangkan menjadi sepasang kekasih di sinetron ‘Bawang Merah Bawang Putih’ Trans TV. Meski sinetron tersebut telah tamat, kedekatan keduanya berlanjut.

Bahkan baru-baru ini keduanya memposting kebersamaan mereka. Prilly sedang melakukan promosi film Danur bersama Risa Saraswati sang penulis, di Malaysia. Film Danur yang sukses mengumpulkan 2,7 juta penonton di Indonesia, siap tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Maxine yang tidak terlibat di dalam film tersebut pun ikut hadir di Malaysia memberikan dukungan kepada Prilly. Terlihat di akun instagram @prillylatuconsina96 dan @bouttier_maxime, keduanya mengunggah foto saat menikmati es krim.

Seperti di akun instagram aktor berdarah Perancis ini, terlihat Maxime yang tengah tersenyum lebar sedangkan Prilly terlihat tertawa. Dengan menuliskan caption,”Lazy walk with an ice cream, is always a good laugh,” tulis Maxime.

Hal yang sama juga diunggah oleh Prilly. Di akun Instagramnya, Prilly mengunggah foto sedang tertawa sambil menatap Maxime yang tengah menikmati es krim. Prilly pun menuliskan caption, “Good day for some icecream,” tulis Prilly. Namun, diunggahannya Prilly sengaja tidak mengaktifkan kolom komentar.

Karena unggahan keduanya, beragam reaksi muncul. Ada yang tidak setuju dengan kedekatan keduanya dan ada pula yang setuju. Seperti akun yang menuliskan “cocok euy cocok”, akun lain juga menuliskan “doa terbaik untuk kak Prilly dan kak Maxime”. Di akun komentar Maxime banyak pula netizen yang membuat hastag #prillymaximenewcouple.

Sedangkan banyak pula yang tidak setuju dengan kedekatan mereka, seperti akun yang menuliskan komentar, “Enggak cocok,” ada pula netizen yang mengomentari Maxime mendekati Prilly untuk popularitasnya, seperti sebuah akun yang menuliskan, “Nempel sama Prilly biar tambah ngetop ya secara selama ini lo biasa-biasa aja,” tulis sebuah akun.

TABLOID BINTANG.COM