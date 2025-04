Promosi Wisata, Masyarakat Diajak Sebarkan Kartu Pos Minang Halal

Perbesar

Karya fotografer asal Malaysia, Wei Seng Chen berjudul Joy at the End of the Run ini menjadi juara pertama World Press Photo kategori Sports Action. Wei Seng Chen memotret momen olahraga tradisional Pacu Jawi di Batusangkar, Sumatera Barat. Wei Seng Chen/

