Proses Kreatif Sutradara Bong Joon Ho akan Dipamerkan di Academy Museum

PROSES kreatif sutradara Bong Joon Ho akan disorot dalam pameran oleh Academy Museum of Motion Pictures yang dibuka di Los Angeles, pada Maret 2025. Laporan Yonhap, Senin, 24 Februari 2025, pameran bertajuk Director's Inspiration: Bong Joon Ho menawarkan pandangan mendalam tentang filmografi, pengaruh, dan pendekatan artistiknya, dikutip Antara .

Setelah pencapaian film Parasite, Bong Joon Ho kembali dengan karya terbaru Mickey 17. Film ini diadaptasi dari novel Mickey 7 karya Edward Ashton dan akan ditampilkan dalam pameran yang diselenggarakan oleh Academy Museum of Motion Pictures. Melalui pameran ini, pengunjung akan Bong Joon Ho mengembangkan ide dalam film-filmnya dan cara kreatif dia menyampaikan kritik sosial.

Memulai kariernya dengan film debut Barking Dogs Never Bite (2000), Bong Joon Ho membuat sejumlah karya ikonik, termasuk Memories of Murder (2003), The Host (2006), Snowpiercer (2013), dan Parasite (2019). Karya film garapan dia biasanya mengangkat tema tentang ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan, dan kritik terhadap sistem yang menindas.