Putus Cinta, Bintang India Ini Hapus Foto Ayu Ting Ting

TEMPO.CO , Jakarta - Shaheer Sheikh dan Ayu Ting Ting dikabarkan mengakhiri hubungan asmara mereka. Belum diketahui pasti penyebab keduanya mengambil jalan perpisahan sebagai solusi hubungan mereka.



Yang jelas, pasca-kabar perpisahan keduanya, Shaheer Sheikh langsung menghapus semua gambar yang pernah diunggahnya di Instagram.



Pada akun Twitter-nya, ia menulis, "I deleted the pictures from Instagram because I don't like it when people morph them. That's it don't creat ur own stories".



Adapun di akun Instagram-nya, bintang Mahabharata tersebut hanya menyisakan satu foto. Terlihat dalam foto tersebut ia menggabungkan potongan wajahnya dengan wajah Ayu Ting Ting. Juga menggabungkan foto tangan keduanya.



Tak ada penjelasan pada kolom keterangan gambar. Yang jelas, gambar tersebut membuat netter adu argumen tentang foto tersebut. Ada yang menghujat Shaheer dan membela Ayu. Ada pula sebaliknya.



"You bad boy Shaheer," tulis salah satu netter.



RINA ATMASARI