TEMPO.CO, Jakarta - Glenn Fredly baru saja putus hubungan dengan Aura Kasih. Diam-diam pelantun tembang-tembang romantis ini kagum kepada Nikita Mirzani.



Di mata Glenn Fredly, wanita yang layak dikagumi adalah yang berani tampil apa adanya. "Yang paling penting enggak muna, ya. Gue senang perempuan yang enggak muna, sih," kata Glenn Fredly saat dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu, 27 April 2016.



Glenn Fredly menyebut Nikita Mirzani sebagai contoh wanita yang berani tampil jujur di depan publik. "Gue senang sama Nikita Mirzani, perempuan yang apa adanya gitu. Yang di depan kamera begitu, di belakang juga begitu. Syahrini juga gitu. Jadi mereka punya kemerdekaan," ujar Glenn Fredly.



Baca Juga: Diputusin Glenn Fredly? Aura Kasih: Tell Me You Love Me...



Belum diketahui apa yang menyebabkan hubungan Glenn dan Aura Kasih kandas. Saat ditanya soal kemungkinan adanya orang ketiga, Glenn Fredly memilih menghindar.



"Ih, kepo deh. Gue menanamkan diri gue sesuatu yang baik melihat apa pun. Gue enggak mau justifikasi personal orang lain, bicara tentang apa pun jadi pelajaran penting gue dalam melangkah, mengambil keputusan dalam melihat perempuan," tutur Glenn Fredly.



