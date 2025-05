TEMPO.CO, Jakarta - Penulis novel dan komik Raditya Dika mengaku rindu Belanda saat membaca novel Negeri Van Oranje karya Wahyuningrat, Adept Widiarsa, Nisa Riyadi, dan Rizki Pandu Permana. Dalam testimoninya, ia menuliskan, “Keakuratan dan detail cerita di dalamnya membuat saya jadi kangen sama Belanda.”



Rizky mengatakan Raditya Dika memang sangat terkesan dengan novel Negeri Van Oranje. “Karena suka, Raditya Dika sampai mempromosikan di media sosial miliknya, dengan follower yang luar biasa banyak,” kata Rizky dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 2 Desember 2015.



Rizky menceritakan dia mulai mengenal Raditya saat pengarang novel Manusia Setengah Salmon ini menjalani short course di Belanda. Raditya, yang mendapatkan beasiswa dari NESO, belajar di Universitas Utrech selama dua minggu. “Saya yang menemani Radit selama di Belanda,” ujarnya.



Dalam novel Negeri Van Oranje, Rizky menciptakan tokoh Wicak, yang dalam film diperankan oleh Abimana Artasatya. Rizky mengaku senang tokoh Wicak diperankan Abimana. Sebab, kata dia, Abimana adalah orang yang suka ngemong, sesuai dengan tokoh Wicak.



Menurut Rizky, novel Negeri Van Oranje bukan hanya menghibur, tapi juga bisa menginspirasi banyak pembacanya. “Saya berharap film Negeri Van Oranje bisa lebih menghibur dan lebih banyak lagi menginspirasi masyarakat untuk kuliah atau berkunjung ke Belanda,” ujarnya.



Film Negeri Van Oranje bercerita tentang kisah perjalanan lima sahabat dalam memaknai hidup, cita-cita, perjuangan, dan cinta di negeri yang jauh dari asal mereka. Perjalanan yang membawa seorang perempuan bernama Lintang menemukan cinta.



Satu hari sebelum pernikahannya menjadi hari di mana segala ingatan itu kembali. Tentang sahabat-sahabatnya yang bernama Daus, Banjar, Wicak, dan Geri. Bersama-sama mereka telah melewati pendidikan strata dua di Belanda.



Meski kuliah di kota berbeda, yaitu Leiden, Utrecht, Rotterdam, Wageningen, dan Den Haag, persahabatan mempersatukan mereka. Hal itulah yang membuat mereka bisa bertahan di negeri yang jauh dari Indonesia. Kebersamaan mereka membawa Lintang pada cinta.



Cinta kemudian bertepuk sebelah tangan karena alasan yang tak seorang pun dari mereka pernah menduga. Kebersamaan itu juga yang membawa mereka ke Praha. Di sana, masalah terbesar yang selama ini terpendam di antara mereka muncul ke permukaan. Permasalahan yang mengatasnamakan cinta. Dan hari ini, Lintang akan menikah dengan salah satu dari mereka.



Film Negeri Van Oranje akan tayang serentak di bioskop di seluruh Indonesia pada 23 Desember 2015.



MAYA AYU PUSPITASARI