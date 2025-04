Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Buka Gerai Minuman ala Thailand

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali mengembangkan sayap bisnisnya. Kali ini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mantap berbisnis minuman.



Mengusung merek Mango Bomb, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengaku terinspirasi dari minuman di Thailand. "Sekarang juga di luar negeri, seperti di Thailand minuman begini lagi in, dan di Indonesia minuman buah banyak yang suka," kata Raffi saat ditemui di gerai Mango Bomb, di Setiabudi One, Kuningan, Jumat, 25 Agustus 2017.



Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjelaskan bahwa minuman yang mereka buat hasil eksperimen Gigi. Minuman ini juga melalui proses trial and error sebelum akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat."Ada buah-buahannya, ada es serutnya juga, dan ada sirup vanilla, gitu," kata Gigi.



Raffi Ahmad menjelaskan, dia dan Nagita sebenarnya tidak menjiplak salah satu minuman mangga di Thailand. Hanya saja ia lebih mengedepankan rasa yang nikmat. Dia yakin dengan cita rasa yang tetap terjaga, konsumen akan setia dengan produknya.



"Pasti kalau kita jualan kuliner, makanan dan minuman yang paling penting rasanya. Mau itu yang punya artis, mau orang biasa yang terpenting rasanya enak, pasti laku. Coba kalau artis jual makanan enggak enak, sebulan dua bulan doang." tutur Raffi Ahmad.



TABLOID BINTANG