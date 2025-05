Raffi-Ayu Disebut Kepergok: Habis Ribut, Mini Cooper Lewat

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad baru-baru ini ramai dikabarkan terlibat keributan dengan anggota keluarga Nagita Slavina. Penyebabnya, Raffi Ahmad diduga menjalani hubungan terlarang dengan Ayu Ting Ting. Bahkan keluarga Gigi disebut memergoki Raffi Ahmad dengan Ayu yang tengah berduaan di apartemen The Capital Residence, SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan.



Ribut-ribut antara Raffi Ahmad dengan keluarga Gigi, menurut kabar, terjadi di tempat parkiran mobil di apartemen The Capital Residence. "Iya ada keributan gitu, cowok dan cewek (diduga Raffi dan Caca Tengker, adik Gigi). Teman saya tidak tahu cewek itu siapa," cerita salah satu penghuni apartemen yang enggan disebutkan namanya.



"Tapi kata teman saya, habis keributan kecil itu, lewatlah mobil Mini Cooper warna kuning. Mobilnya jalan keluar parkiran, gitu," imbuhnya. Namun, sumber ini mengaku tidak melihat secara langsung peristiwa ribut-ribut yang disebut-sebut terjadi antara Raffi Ahmad dengan Caca Tengker.



Tapi, rupanya cerita itu cepat menyebar di kalangan penghuni apartemen. Kabarnya, setelah perseteruan antara Raffi Ahmad dengan Caca Tengker, pria asal Bandung itu lantas masuk ke dalam mobil Mini Cooper yang kemudian ke luar meninggalkan lokasi.



Raffi Ahmad yang ditemui di sejumlah tempat berbeda untuk konfirmasi, dengan tegas menampik isu bahwa dirinya selingkuh dengan Ayu Ting Ting, apalagi sampai terlibat keributan dengan keluarga istrinya. Ayu Ting Ting juga sudah menyampaikan bantahan.



