TEMPO.CO, Jakarta - Agnes Monica memang artis yang berhasil meuwujudkan mimpi dengan go international. Mantan artis cilik itu baru kali pertama mengunggah videonya sedang berlatih vokal di akun instagramnya, @agnezmo, Selasa, 21 Juli 2015. Agnes sekaligus memberikan tip bagi para penyanyi pemula untuk bisa seperti dia.



"One thing i always believe in life is never settle for mediocrity. Work on your craft, practice practice practice no matter how good you think you are. I never posted my vocal warm up before, but i thought of sharing one today."



"I took my first vocal class when i was about 3 or 4 years old. Singing at church was my first "gig" lol! Yes when i was that young and i have never stopped learning and taking vocal classes!! Yup. still taking vocal class til now. forgive my messy hair -- #morningwarmup #workonyourcraftLikeYourLifeDependsOnIt."



Agnes menulis sejak berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Sedangkan untuk vokal, Agnes tidak pernah berhenti berlatih hingga saat ini. Latihan terus menerus membuatnya memiliki kepercayaan diri dan kemampuan vokal yang mumpuni. Kata Agnes, panggung pertama dia tampil bernyanyi adalah di gereja.



Mengenakan kaus dibalut jaket jeans, Agnes berlatih vokal sendiri. Rambutnya terlihat lebih pendek, lurus sebahu. Banyak netizen yang memuji Agnes lantaran memiliki kekuatan vokal yang baik.



Tulis Adittiya_bella.christy, "ka agnes kren good gua ngefans bgt sma ka agnes:)"



ALIA