Rahasia Dibalik Kekokohan Tubuh Charlie Hunnam

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui film terbaru besutannya, King Arthur: Legend of Sword, Guy Ritchie selaku sutradara membeberkan rahasia sang pemeran utama, Charlie Hunnam.



Rasanya semua orang setuju jika dalam layar kaca tubuh Hunnam terlihat sempurna. Namun nyatanya tak demikian. Guy Ritchie, otak dibalik film King Arthur dan juga Sherlock Holmes menyuruh Hunnam melakukan setidaknya 1000 kali push up setiap hari untuk memerankan tokoh utama bernama Arthur, namun sayang Hunnam tidak dapat melakukan hal tersebut.



Seperti kebanyakan film aksi lain yang pernah dibintangi olehnya, untuk memerankan tokoh utama bernama Arthur, Hunnam melakukan olahraga rutin. Dilansir melalui laman E! News, 10 Mei 2017, bintang serial televisi Sons of Anarchy tersebut mengaku rutin melakukan 1000 kali push up selama proses syuting berlangsung. Charline Hunnam bersama David Beckham



“Ada beberapa hari dimana aku tidak dapat melakukan hal tersebut, jika tidak sampai 1000 kali, aku akan menggandakannya di kemudian hari. Saat aku harus melakukan adegan pertarungan selama 14 jam sehari, aku langsung pulang ke rumah dan berkata, ‘Baiklah, sudah cukup hari ini, 100 kali push up saja cukup.” terang Hunnam.



Ritchie lantas menyebut Hunnam sebagai seorang pembual.



“Aku akan membeberkan semuanya. 1000 kali push up? Dia tidak pernah melakukan sebanyak itu. 50 kali sudah maksimal. Setelah itu dia akan beristirahat selama satu setengah jam.” ungkap Ritchie diiringi gelak tawa.



Untuk meramaikan film besutannya, Ritchie juga mengajak serta pemain bola legendaris, David Beckham dan beberapa aktor kawakan lain, seperti Eric Bana, Jude Law serta Djimon Hounsou. Film yang berkisah tentang perjalanan Arthur sejak belia hingga naik takhta menjadi seorang raja tersebut akan dirilis pada 12 Mei 2017.





E! News | ESKANISA RAMADIANI