Rain Siapkan Album Baru Bergenre Hip Hop

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea siap kembali diramaikan dengan kehadiran Rain, setelah beberapa waktu lalu ia memutuskan untuk rehat. Rain kabarnya akan kembali dengan album baru yang dirilis akhir 2017.



“Rain sedang mempersiapkan comeback dengan album baru yang dijadwalkan rilis pada awal Desember,” kata juru bicara agensi Rain, Rain Company dilansir dari Soompi, Jumat, 15 September 2017.



Melalui album barunya itu, Rain kembali akan memperlihatkan suara dan gerakan-gerakan koreografi khasnya. Lagu-lagu di album ini akan mengusung genre hip hop dengan penampilan lebih bertenaga dibanding lagu-lagu sebelumnya seperti How to Avoid the Sun, I’m Coming, dan It’s Raining.



Dalam rentan waktu tiga tahun, album comeback ini menjadi album pertama yang dirilis Rain. Sebelumnya suami Kim Tae Hee itu merilis album Rain Effect pada 2014. Setelah itu, Rain hanya meluncurkan beberapa single.



Selain merilis album baru, Rain juga berencana kembali ke layar kaca. Bintang My Lovely Girl ini kabarnya akan memiliki peran dalam ajang pencarian bakat KBS, The Unit, sebagai mentor.



“Bersama dengan (comeback album) ini, Rain juga sedang berencana untuk tampil di proyek reboot idol KBS2, The Unit sebagai mentor untuk junior-juniornya,” kata juru bicara tersebut.



Rain tampaknya sengaja memilih proyek yang tak akan membuatnya meninggalkan Tae Hee hingga sang istri melahirkan. Sang istri, Tae Hee sendiri diperkirakan akan melahirkan pada akhir Oktober atau awal November mendatang. Sebelum menantikan kelahiran anak pertamanya, pasangan selebriti ini diketahui baru saja menghabiskan waktu mereka untuk jalan-jalan ke Italia akhir Agustus lalu.



TABLOID BINTANG