Raisa Rekaman di Los Angeles, Unggah Foto Bareng Poo Bear

Jason Boyd, yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Poo Bear, adalah seorang penulis lagu, produser rekaman, dan produser vokal. Dia terkenal karena menjadi salah satu kolaborator utama Justin Bieber, dan turut menulis banyak hit Bieber (termasuk What Are Mean Mean?, PYD, Hold Tight dan All That Matters.Ia juga ikut menulis lagu Caught Up dari album bersertifikat Usher's Diamond Confessions.