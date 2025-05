Raisa Sebut Chrisye Musikus Berpengaruh di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Raisa menjadi salah satu bintang tamu dalam konser 3 Dekade Cinta Chrisye. Saat ditemui sebelum latihan, Raisa mengaku sangat terhormat sekaligus tersanjung.



"Buat aku, ini suatu kehormatan karena aku dihubungi langsung oleh pihak keluarga. Waktu itu ditelepon," ujar Raisa saat ditemui di Rossi Musik, Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Agustus 2016.



Pelantun Could It be Love ini mengatakan Chrisye merupakan salah satu musikus yang paling berpengaruh di Indonesia. "Menurut aku, salah suatu influencer terbesar itu ya Om Chrisye. Dan aku rasa penyanyi-penyanyi senior pun menjadi penerus Om Chrisye," tuturnya.



Menyanyikan lagu-lagu mendiang Chrisye bukanlah pengalaman pertama baginya. Ia pernah beberapa kali mengisi acara dan menyanyikan lagu-lagunya.



"Aku pernah ikut beberapa acara dan menyanyikan lagu Om Chrisye. Awalnya memang sekadar tahu aja, tapi lama-lama jadi makin tahu," kata dia.



Dalam konser yang dihelat di Taman Ismail Marzuki, pada Minggu, 28 Agustus 2016, Raisa akan menyanyikan dua buah lagu, yaitu Hura-hura dan Mungkinkah.



DINI TEJA