Raline Shah Dubsmash Bareng Seungri Big Bang

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Raline Shah membuat cemburu para VIP, sebutan untuk penggemar boyband asal Seoul, Korea Selatan, Big Bang. Dia mengunggah sebuah video mini ketika sedang ber-dusmash bareng Seungri, salah satu personel Big Bang.



"When you still can't get over your first ever Big Bang concert! Last night was a blast. Showing @seungriseyo some Indonesian hospitality.#bigbangconcertjakarta," begitu catption yang ditulis.

Saat membuat dubsmash itu, Raline dan Seungri menyanyikan sepenggal lirik lagu Big Bang, Fantastic Baby. Video ini mendapatkan komentar 26295, dan suka 84 ribu.



Dalam Instagramnya Raline juga mengunggah foto bersama personel Big Bang lainnya. Usai pertemuan tersebut, Raline dan Seungrie melanjutkan pertemenan lewat Instagram. Mereka masih-masing menjadi pengikut akun satu sama lain.

Pada 1 Agustus, Big Bang menggelar konser bertajuk Made di Jakarta.

ALIA