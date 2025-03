Ramah Muslim, 52 Hotel dan 153 Mendapat Sertifikat Halal di Hong Kong

Akreditasi ramah muslim untuk hotel melalui kerja sama dengan Crescent Rating, program yang menilai hotel dari fasilitas untuk meningkatakan kenyamanan wisatawan muslim. Sedangkan untuk restoran bersertifikat halal dari akreditasi Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong atau Dewan Pengawas. Jumlah restoran yang bersertifikat halal pun meningkat dari 100 restoran saat inisiatif ramah muslim diluncurkan pertama kali pada Juni 2024.