Rapper Sleepy Ungkap Awal Karier Rap Monster BTS di Dunia Hiburan

TEMPO.CO, Jakarta - Rap Monster baru saja merayakan hari jadinya yang ke-23. Rapper Sleepy mengungkapkan bagaimana anggota BTS Rap Monster atau Kim Nam Joon memulai kariernya. Sleepy pertama kali bertemu Kim Nam Joon yang masih duduk di kelas 3 SMP saat mengikuti audisi.



Setelah itu dia mengenalkan Kim Nam Joon kepada produser Pdogg di Big Hit Entertainment. Rap Monster kemudian dilatih dan diorbitkan sebagai leader Bangtan Boys atau Beyond The Scene (BTS).



"Saya dengar Rap Monster adalah yang pertama dipilih sebagai anggota BTS. Dia mendapatkan posisi sekarang karena dia layak," katanya kepada Soompi baru-baru ini.



"Tapi saya membayangkan jika itu tidak pernah terjadi, jika tidak saya kenalkan. Saya bangga karena saya yang menemukan dia," kata Sleepy sambil tertawa.

Rap Monster (Instagram)



Sleepy mengatakan, belum lama ini dia membuka sebuah tempat penyimpanan yang dulu pernah digunakannya. "Saya menemukan rekaman sebelum debut Rap Monster, saat dia masih bernama Ruch Randa. Ada sekitar 10 lagu," katanya.



Dia juga menjelaskan jika Rap Monster pernah berduet dengannya untuk lagu yang dia ciptakan. "Mendengarkan mereka yang sekarang, ada rasa yang berbeda. Ada satu ketika dia nge-rap 'Sleepy is sleepy but he’s by my side, Randa boy," ujarnya.



Sleepy mengaku telah bertemu secara berkala dengan Rap Monster. Minum kopi dan makan kue untuk membicarakan peluang berkolaborasi membuat karya baru.



SOOMPI | IKA SURYANI SYARIEF