Rawat Pemikiran Faisal Basri, INDEF Bangun Perpustakaan untuk Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Kehilangan ekonom senior, Faisal Basri, membuat para peneliti dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, berduka. Duka itu dibayar dengan mendirikan perpustakaan.

Perpustakaan Tampung 2.000 Buku Koleksi Faisal Basri

Perpustakaan yang dinamai Ruang Baca Faisal Basri itu menyimpan sekitar 300 buku. Tapi di sudut lain, seperti di ruang kerja dan ruang seminar, bisa mencapai 2000 buku. "Ini semua milik Pak Faisal," kata Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti di ruang kerjanya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2025.