Rayakan Ultah Perkawinan, Michelle Obama Unggah Foto Ini

TEMPO.CO, Los Angeles - Memperingati 25 tahun perkawinan, Michelle Obama meengunggah foto perkawinannya dengan Barack Obama di akun Instagram. Di keterangan foto itu, di pun menuliskan, "Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you're still my best friend & the most extraordinary man I know. I love you."



Dalam foto itu, terlihat pasangan muda berwajah segar dan tersenyum ketika hari pernikahan mereka pada 1992. Michelle mengenakan baju pengantin putih, sedangkan Obama mengenakan jas.



Ini bukan pertama kali Michelle mengunggah foto manis yang disukai pengikutnya. Ketika Hari Ayah, Michelle mengunggah foto keluarga ketika Obama menggendong kedua putrinya, Sasha dan Malia, saat masih bayi. Dalam keterangan foto tersebut, Michelle menuliskan, "Happy #FathersDay @BarackObama. Our daughters may be older and taller now, but they’ll always be your little girls. We love you."



Meski sudah tidak menjadi lady first di Gedung Putih, semua gerak-gerik Michelle dibuntuti media dan menjadi bahan berita yang menarik.



VANITY FAIR | ALIA