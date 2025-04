Reaksi Caitlyn Jenner Mendengar Kylie Jenner Hamil

TEMPO.CO, Los Angeles - Kylie Jenner dikabarkan hamil dan sedang menanti anak pertama dari kekasihnya, Travis Scott, yang telah dikencaninya selama lima bulan. Ayah Kylie, Bruce Jenner, yang kini berganti nama menjadi Caitlyn Jenner, sudah mendengar kabar tersebut. Namun juru bicara Caitlyn menampik kabar bahwa Caitlyn mengetahui kabar tersebut dari media online. "Yang bisa saya katakan adalah masalah ini telah dibicarakan beberapa waktu lalu," kata juru bicara itu kepada The Sun.



Kris Jenner, ibu dan manajer Kylie, menolak memberikan keterangan seputar kabar tersebut. Pernyataan Kris mengenai berita ini sempat dibahas produser eksekutif reality show Kardashians, Ryan Seacrest, dalam acara Live! with Kelly & Ryan, Senin 25 September 2017. "Omong-omong, jadi Kris bilang, Kylie tidak mengkonfirmasi apa pun. Itu kabar dari keluarga pagi ini," kata Seacrest, seperti dilansir Female First.



Ketika ditanyai tentang spekulasi yang beredar selama akhir pekan ini, Seacrest hanya menjawab, "Dia tidak mengkonfirmasi apa pun. Saya pikir agak liar jika setiap orang hanya menduga itu terjadi."



Seorang sumber yang dekat dengan keluarga Kardashian menyatakan Kylie sangat bahagia dengan kehamilannya. "Kylie sangat bahagia bisa mempunyai anak dan menambah jumlah keluarganya. Kylie selalu bercita-cita menjadi ibu muda. Dia lebih siap menjadi ibu daripada sebelumnya," kata sumber itu.



Menurut dia, Kylie Jenner terlihat baik-baik saja dan bahagia. "Dia mungkin masih muda, tapi dia sudah sering menjaga keponakannya, sehingga dia sudah sering latihan menjaga bayi. Bayinya akan dirawat dengan sangat baik dan sangat dicintai. Kylie sangat senang karena bayinya akan memiliki sepupu yang dekat dengan usianya," ujarnya.



FEMALE FIRST | ALIA