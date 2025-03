Reza Arap Donasi Rp 50 Juta untuk Guru Honorer, Netizen: Pemerintah Harusnya Malu

TEMPO.CO , Jakarta - Reza Arap , konten kreator sekaligus musisi, menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib guru honorer di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mendonasikan Rp 50 juta sebagai bentuk apresiasi. Aksi ini berangkat dari kesadarannya bahwa gaji guru honorer jauh dari kata layak, berkisar Rp 200–300 ribu per bulan—jumlah yang nyaris tak mencukupi kebutuhan hidup.

"Don't judge a book by its cover. Reza Arap udah jadikan sedekah sebagai kebiasaan, lama-lama jadi kewajiban. Keren banget!" tulis akun @vi***irawan. Ada juga yang mengapresiasi langkah Reza, tapi tetap skeptis terhadap dampaknya. "Bagus inisiatif, cuma pejabatnya nanti malah senang. Plus, bisa-bisa makin nyuruh orang kaya buat bagi-bagi, padahal pemerintah tugasnya mensejahterakan rakyat," tulis akun @a***y_art.