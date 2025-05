TEMPO.CO, Jakarta - Akun Instagram penyanyi Reza Artamevia langsung ramai ketika penyanyi itu positif memakai narkoba bersama Gatot Brajamusti, Minggu, 29 Agustus 2016. Kebanyakan netizen menyayangkan hasil tes urine tersebut karena talenta yang dimiliki Reza.



Posting-an terakhir dua hari lalu, Reza mengunggah foto CD terbarunya bertajuk Rezza The Voicer. Pada kolom komentar, ada yang sudah menduga lama soal kecanduan Reza pada narkoba. Hal ini terlihat dari wajah dan bentuk tubuhnya.



"Ya ampunnn teh @rezartamevia positiv narkoba. Pantes muka sama badan abis gitu. Muka ga bisa boong.... tobat teh... engkau idolaku teh…," kata seorang netizen.



Netizen lain juga menyayangkan hal tersebut. "saya sudah lama merhatiin tapi gk mau berburuk sangka bahkan saya lihat ulang semua video ybs Di YouTube juga semua photo Di ig.. what will happen will be happen."



Sejak beberapa tahun lalu, sejak bercerai dengan Adjie Massaid, Reza memang dekat dengan Gatot Brajamusti. Saat itu Reza mengaku bahwa pria yang biasa disapa Aa Gatot tersebut adalah guru spiritualnya. Banyak yang mengatakan bahwa Reza sudah menikah dengan Aa Gatot, meski kebenarannya belum terungkap. Keberadaan Aa Gatot terlihat jelas dan selalu berada di sisi Reza di mana pun berada.



KOREKSI: Foto berita ini sudah diubah pada Selasa 30 Agustus 2016 untuk meralat kekeliruan pemasangan foto Reza Artamevia. Redaksi mohon maaf atas kekeliruan ini.