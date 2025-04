Reza Rahadian: Kalau Suka Filmnya, Saya Tutup Mata Soal Honor

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Reza Rahadian punya pertimbangan tertentu dalam memilih peran yang akan ia mainkan di film. Bahkan kalau suka skenarionya, ia tak akan mempertimbangkan soal honor.

Reza Rahadian menunjuk film Something in the Way yang ia ikut terlibat di dalamnya. "Karena saya suka film itu, saya tutup mata soal honor," kata dia kepada Tempo, Selasa, pekan lalu.

Tetapi, kata Reza Rahadian, dia akan buka harga bila berhubungan dengan perusahaan film besar. Karena mereka punya cara distribusi yang berbeda dan copy film yang banyak. Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari dalam film My Stupid Boss. Instagram.com

Petimbangan lain dalam memilih peran adalah jika Reza suka peran yang ditawarkan dan dia belum pernah memainkan peran itu. Kalau ada yang demikian, kata Reza, serita bisa jadi nomor dua.

"Buat saya, cerita film My Stupid Boss terdengar sederhana. Suasana perkantoran. Tapi, karena karakternya menarik dan saya kembangkan, akhirnya film itu menjadi menarik. Karakter sangat mempengaruhi kinerja film," kata Reza Rahadian..

MARTHA WARTA SILABAN | RAYMUNDUS RIKANG