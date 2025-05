Richard Marx Ringkus Perusuh di Atas Pesawat Korean Air

TEMPO.CO, Seoul - Legenda musik pop rock dunia, Richard Marx dan istrinya, Daisy Fuentes berhasil melumpuhkan perusuh di atas pesawat Korean Air.



Penyanyi pemenang Grammy Award itu sedang dalam penerbangan dari Hanoi, Vietnam ke Seoul, Korea Selatan saat seorang pria duduk di depannya mulai menyerang pramugari dan penumpang lainnya.



Marx dan istrinya, pembawa acara di televisi Daisy Fuentes, menceritakan kejadian itu di media sosial mereka.



"Ketika ia mulai mendorong staf perempuan dan menarik rambutnya, (Marx) adalah yang pertama untuk membantu meringkusnya, " kata Fuentes.



Meskipun Fuentes mengaku kasihan pada pramugari tersebut, namun dia mengkritik maskapai yang dianggap tidak siap menghadapi situasi seperti itu.



Si pramugari memiliki sebuah taser, atau penyetrum, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Mereka juga tidak dapat menggunakan tali untuk mengikat, sehingga penumpang yang rusuh itu berhasil membukanya tiga kali.



Mark juga menulis kritikan terhadap Korean Air di laman Facebooknya. Dia malah meminta agar Korean Air diberi sanksi karena membiarkan situasi itu terjadi tanpa campur tangan penumpang.



Pada akhirnya dua penumpang dan awak menderita luka-luka. Saat tiba di Seoul, Marx mengatakan polisi setempat naik ke pesawat dan menangkap pria tersebut. Pelaku diduga menderita penyakit kejiwaan.



Pasangan yang menikah pada tahun 2015 itu, kemudian melanjutkan penerbangan ke Los Angeles.



Dalam karir musiknya, Marx telah menjual lebih dari 30 juta rekaman - termasuk beberapa nomor hits seperti Hold On The Nights dan Right Here Waiting. Istrinya, Fuentes, membuat sejarah sebagai VJ MTV Latin pertama.



DAILY MAIL|YON DEMA