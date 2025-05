Rihanna Minta Leo DiCaprio Kecilkan Perut

TEMPO.CO, Los Angeles - Rihanna dan Leonardo DiCaprio dikabarkan sedang lengket sejak kepergok berciuman bulan lalu. Namun, seperti ditulis situs hiburan, FanSided, Rabu, 4 Februari 2015, Rihanna tidak menganggap DiCaprio sebagai lelaki ideal.



Riri, panggilan biduan pelantun Umbrella itu, menganggap pacar barunya tersebut kegendutan. "Riri ingin Leo berperut six-pack," ujar seorang sumber seperti dikutip situs hiburan OK!. Menurut sumber itu, Riri, 26 tahun, memiliki standar yang amat tinggi dalam hal pasangan di ranjang, dan Leo tidak memenuhi standar itu. "Karena dia lebih buncit ketimbang pacar-pacar Riri sebelumnya."



Rihanna pernah memacari penyanyi Chris Brown, 25 tahun, dan pemain baseball Los Angeles Dodgers, Matt Kemp, 30 tahun. Dalam banyak foto, keduanya terlihat memiliki perut rata dan lengan yang bagas.



Sedangkan DiCaprio, 40 tahun, sedang dalam masa reses dari dunia akting dan banyak aktif dalam kampanye lingkungan. September lalu, dia menemui Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon. Kamera paparazi banyak mengabadikan perut buncit bintang The Wolf of Wall Street dan Titanic itu saat menikmati liburan di pantai.



Rihanna, menurut sumber, tidak menyukai lingkaran lemak di pinggang tersebut. "Dia mengutus seorang pelatih olah tubuh dan mendaftarkan Leo di kelas seni bela diri," katanya.



DiCaprio, masih menurut sumber, tidak tersinggung atas perkataan Rihanna. "Malah, dia senang," ujarnya. "Pacar-pacar sebelumnya tidak pernah meminta dia melakukan ini-itu." Aktor yang melejit lewat film The Basketball Diaries pada 1995 itu pernah mengencani sederet model nomor wahid, dari Gisele Bundchen asal Brasil sampai Bar Refaeli dari Israel.

FAN SIDED | OK! MAGAZINE | REZA MAULANA