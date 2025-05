TEMPO.CO , JLos Angeles:Sepertinya Rihanna benar-benar telah move on dari Chris Brown. Penyanyi yang akrab disapa Riri tersebut dikabarkan dekat dengan rapper, Travis Scott.



Dilansir Inquisitr, Senin 14 September 2015 Riri dan Scott ketahuan berpesta bersama di New York Fashion Week. Seusai pagelaran tersebut, keduanya dikabarkan menghabiskan malam di sebuah klub malam di New York.



Salah seorang sumber Inquisitr mengatakan, keduanya menjalin hubungan spesial. "Scott benar-benar tipe Riri, dan mereka bisa berbagi minat satu sama lain," kata sumber.



Hal tersebut juga diakui teman dekat Riri. "Semua orang ingin Riri menjadi bahagia. Dan ia terlihat sangat bahagia dengan Scott. Sehingga semua orang senang melihatnya," kata sumber yang mengaku dekat dengan Riri.



Apa mereka resmi pacaran? Menurut laman Mirror, keduanya sempat tertangkap kamera paparazi saat keluar kamar hotel yang sama sekitar pukul 5 pagi.



Rihanna dan Travis Scott diketahui masuk bersama ke New York City Hotel. Saat keluar dari kamar hotel, Riri terlihat mengenakan gaun kasual. Gaun yang ia kenakan saat berpesta semalam.



RINA ATMASARI | INQUISITR