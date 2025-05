Rilis Album Bareng, One Direction Lebih Laris dari Justin?

TEMPO.CO, Los Angeles - Tahun ini merupakan masa keemasan One Direction. Tahun ini pula, menjadi tahun bangkitnya kesuksesan Justin Bieber di kancah musik.



Dilansir Variety, Ahad, 22 November 2015, entah sengaja atau tidak, Justin dan One Direction merilis album secara bersamaan. Tepatnya pada Jumat, 13 November 2015.



Mantan kekasih Selena Gomez tersebut merilis album bertajuk 'Purpose' sedangkan band yang digawangi Harry Styles merilis 'Made ini the A.M'.



Album siapakah yang terlaris di antara keduanya?



Ternyata One Direction mampu mengungguli Justin. Bahkan album 'Made in the A.M' disebut-sebut sebagai album terlaris tahun ini. Album 1D tersebut berhasil terjual 93,189 di Inggris dalam pekan pertama perilisannya.



Sedangkan album miliki Justin, hanya terjual 90,000 dalam pekan pertamanya.



RINA A