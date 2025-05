TEMPO.CO, Jakarta - Momen istimewa terjadi saat konser Bon Jovi berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jumat malam, 11 September 2015. Saat Jon Bon Jovi (vokalis) menyanyikan lagu Someday I'll be Your Saturday Night, seorang pria bule melamar kekasihnya.



Adegan romantis itu terjadi di kerumunan penonton yang berada di area Festival B. Huib Kleinhout, Romeo asal Belanda itu, berlutut sambil menyodorkan cincin di hadapan Juliet-nya, Wuri Rostandy yang asli keturunan Indonesia.



Rostandy terperanjat dan matanya langsung bercucuran air mata haru karena tidak kuasa menahan bahagia. Kedua sejoli itu pun langsung berpelukan dan berciuman sambil diiringi lagu Bon Jovi selanjutnya, What About Now. Keduanya sempat difoto oleh beberapa orang di sekitarnya yang ingin juga mengabadikan momen bahagia itu.



"Saya kaget, ternyata dia bohong. Tadi dia bilang enggak bisa dateng ke konser (Bon Jovi) karena mau travel ke US buat kerjaan, enggak tahunya dia dateng," ujar Wuri sambil mengusap air mata harunya, Jumat, 11 September 2015. Pasangan yang sudah dua tahun berpacaran ini adalah penggemar berat Bon Jovi.



Semalam Huib ingin konser Bon Jovi ini memberikan kenangan untuk mereka, terutama saat Jon membawakan lagu Someday I'll be Your Saturday Night. "Kami penggemar berat Bon Jovi. Lagu Someday I'll be Your Saturday Night adalah lagu istimewa untuk kami," ujar Huib dalam bahasa Inggris.



Lagu Someday I'll be Your Saturday Night adalah single yang dimuat di album kompilasi Cross Road (1994). Dalam konser bertajuk Bon Jovi Live! itu Bon Jovi membawakannya dengan versi akustik.



LUHUR TRI PAMBUDI

