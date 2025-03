Ryan Reynolds Ajukan Permohonan untuk Gugurkan Gugatan Justin Baldoni

TEMPO.CO , Jakarta - Aktor Hollywood, Ryan Reynolds berupaya mengakhiri sengkarut hukum yang melibatkan dirinya, sang istri, Blake Lively , dan Justin Baldoni. Dalam dokumen pengadilan yang dilansir dari US Weekly pada Selasa, 18 Maret 2025, Reynolds mengajukan permohonan untuk membatalkan gugatan pencemaran nama baik senilai US$ 400 juta dolar atau sekitar Rp 6,5 triliun yang dilayangkan Baldoni terhadapnya.

Perseteruan bermula dari tuduhan Lively terhadap Baldoni yang diajukan pada Desember 2024 di saat penggarapan film It Ends with Us. Bintang serial Gossip Girl itu menuding Baldoni telah melakukan pelecehan seksual serta menjalankan kampanye hitam untuk merusak reputasinya. Tak tinggal diam, Baldoni menggugat balik Lively, Reynolds, dan publisis Lively dengan tuduhan pemerasan sipil, pencemaran nama baik, serta pelanggaran privasi.

Ryan Reynolds Sebut Gugatan Tak Berdasar

Tim hukum Reynolds menegaskan bahwa gugatan Baldoni tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam berkas yang diajukan, pengacara Reynolds, Mike Gottlieb dan Esra Hudson, berargumen bahwa tuduhan Baldoni bertumpu pada dugaan bahwa Reynolds secara pribadi menyebutnya sebagai predator seksual.