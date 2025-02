Sabrina Carpenter Tampil di The Eras Tour, Taylor Swift: Putri Pop Impian Kita

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Taylor Swift menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya untuk Sabrina Carpenter usai penampilan kejutan dalam konser The Eras Tour di New Orleans, akhir pekan lalu. Lewat unggahan di Instagram pada Selasa, 29 Oktober, pelantun ‘Bad Blood’ itu bahkan menyebut Sabrina sebagai ‘putri pop impian kita’.

Taylor Swift memberikan kejutan pada penggemar dengan mengundang Sabrina Carpenter di panggung The Eras Tour di Caesars Superdome, New Orleans, pada Sabtu, 27 Oktober. Sabrina, yang juga tengah menjalani tur ‘Short n' Sweet’ ikut meluangkan waktu untuk tampil, meski baru saja manggung di Tampa, Florida, sehari sebelumnya.

Taylor dan Sabrina membawakan mashup yang memadukan ‘Espresso’ milik Carpenter dan lagu Taylor ‘Is It Over Now?’ Mereka kemudian menutup penampilan duet tersebut dengan lagu ‘Please, Please, Please’ dari Sabrina.