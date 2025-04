TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta perhelatan Sail Sabang 2017 disiapkan lebih awal agar meraup sukses. "Tadi kita sudah bicara teknis. Mulai dari pembagian pekerjaannya, kita ingin (dilakukan) lebih awal," kata dia dalam rapat koordinasi Sail Sabang 2017 di Jakarta, Rabu, 29/03.

Pemerintah ingin Sail Sabang yang berisi acara layar berstandar internasional itu bisa berjalan baik dan profesional. Luhut mengatakan banyak potensi wisata yang bisa dijual di wilayah paling barat Indonesia itu.



Terlebih, infrastruktur di Sabang juga memungkinkan kapal-kapal bisa bersandar karena kedalamannya mencapai 20 hingga 30 meter. "Karena kedalaman lautnya sampai 20-30 meter. Sama seperti Lembata di NTT saya kira bagus," ujar dia.



Luhut mengaku tidak ingin perhelatan Sail Sabang 2017 seperti halnya Sail Karimata 2016. "Itu (Sail Karimata) beberapa hari sebelum acara masih ada bangun-bangun jalan. Enggak benarlah itu."



Sail Sabang akan berlangsung di Sabang (Pulau Weh), Nanggroe Aceh Darussalam pada 28 November hingga 5 Desember 2017 mendatang. Dengan mengangkat tema "Sabang Menuju Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia" perheletan ini berlangsung di empat Iokasi, yakni Teluk Sabang, Sabang Fair, Gapang Resort dan Kilometer Nol.



Puncak acara akan berlangsung di Fair Sabang dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo, pada 2 Desember 2017.

Pada acara puncak akan ditampilkan tarian kolosal Laksamana Malahayati, "tall ship parade" (melayarkan KRI Bima Suci dari Spanyol dan mengundang "Tall Ship" negara-negara yang dilewatl India, Malaysia, Thailand, dan Singapura), diikuti Kapal Pemuda Nusantara, kapal riset Baruna Jaya IV dan Baruna Jaya Vlll, konvoi 100 kapal yacht peserta sail dari Langkawi, Phuket, Singapura, Australia, Eropa, dan parade kapal nelayan tradisional.



Selain itu digelar pula sejumlah kegiatan pendukung, seperti Jambore lptek, International Freediving Competition, Sabang Underwater Contest, Sabang Carnival, Kapal Pemuda Nusantara, Aceh Cullinary and Coffee Festival, Sabang Wonderful Expo and Marine Expo, Sales Mission Cruise Operator and Yacht, Seminar Wisata Bahari.



Kegiatan lain yang kalah menarik adalah Pentas Pesona Indonesia, lomba mancing, lomba video dan foto melalui drone.



Ada pula makan malam selamat datang, City Tour Banda Aceh, dan bakti sosial serta bersih pantal.



