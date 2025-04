Sakit Lupus, Selena Gomez Operasi Pencakokan Ginjal

TEMPO.CO, Los Angeles - Tidak ada yang tahu Selena Gomez ternyata telah melakukan operasi pencakokan ginjal pada musim panas lalu. Dalam operasi itu, Selena Gomez menerima transplantasi ginjal dari sahabatnya Francia Raisa.



Hal tersebut diungkapkannya di akun Instagram yang pengikutnya sudah berjumlah 126 juta orang. Dalam foto terlihat Selena Gomez dan Francia Raisa saling bertatapan ketika tengah terbaring berdampingan di kasur rumah sakit, lengkap dengan selang yang terlilit di tubuh mereka. Keduanya saling tersenyum.



"Saya sadar bahwa para penggemar mengetahui saya sedang terbaring lemah ketika musim panas dan mempertanyakan mengapa saya tak mempromosikan musik terbaru yang sangat saya banggakan," kata Selena Gomez dalam keterangan foto yang diunggahnya.



"Jadi saya mengetahui bahwa saya butuh transplantasi sebuah ginjal karena penyakit lupus dan sekarang sudah membaik. Saya membutuhkan itu untuk kesehatan saya."



Kekasih The Weeknd ini juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan tim dokter yang sudah melakukan operasi dengan sukses. Rasa terima kasih juga diberikan Selena Gomez untuk Francia Raisa yang telah berkorban demi dirinya.



"Dan pada akhirnya, tak ada kata yang bisa mendeskripsikan bagaimana saya berterima kasih kepada teman saya yang cantik, Francia Raisa. Dia memberikan saya hadiah dan pengorbanan yang luar biasa dengan mendonasikan ginjalnya kepada saya. Saya sangat bersyukur. Saya sangat mencintaimu,” kata Selena Gomez.



Selena Gomez terkena penyakit lupus sehingga merusak beberapa organ tubuhnya. Pada Mei lalu Selena Gomez mengalami gagal ginjal. Dia dilaporkan dilarikan ke rumah sakit ketika berada di Chicago, Amerika Serikat saat mendukung The Weeknd yang sedang konser.



