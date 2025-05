TEMPO.CO, Jakarta - Gara-gara salah mengartikan Tut Wuri Handayani dalam kicauannya di Twitter, Kamis siang, 24 September 2015, Della Delila diolok-olok para netizen. Sadar akan hal itu, personel JKT48 ini langsung menghapus kicauannya, sekaligus merespons komentar netizen lewat kicauan barunya.



"Maaf ya kalo ada yg tersinggung. Kaget kalian nganggep aku serius :|" Ayolah kita dancing in. The shower #nyanyi Besok te a ter ," kicauannya pada Kamis malam, 24 September 2015.



Kicauan remaja berusia 16 tahun ini kembali mengundang banyak komentar. Sebagian besar pengikutnya merasa lega karena kicauan sebelumnya hanya dianggap sebagai bahan candaan.



Namun, karena banyak netizen yang memaklumi kesalahan Della, salah satu netizen dengan akun @officialDanu_ap menulis cuitan sindiran, "@Della_JKT48 Jadi Kalau Artis Mengganti falsafah itu dianggape becandaan dan lucu ? tapi kalau orang biasa dianggep dia Goblok ? #ThinkAgain."



Beberapa netizen bahkan menganggap gadis kelahiran 15 November 1998 ini bodoh karena kicauannya tersebut. Salah satunya adalah netizen dengan akun @48HavizAR_. "@Della_JKT48 kalo ngelawak yg pinter dong jangan buat bodoh orang2," kicaunya.



Akibat kicauannya juga, Della bahkan dianggap sedang cari sensasi agar dirinya bisa cepat terkenal. "@Della_JKT48 bercandanya gak lucu mba. filisofi Indonesia lho ini. ini sengaja biar della jadi dumbest member in jkt ya? biar cepat famous," kicau netizen dengan akun @kanginsenpai.



Della Delila hangat diperbincangan karena kicauannya kemarin malam. Ia diolok-olok netizen karena salah mengartikan makna Tut Wuri Handayani.



"Dan aku juga mengenalkan budaya indonesiaa ke mereka .seperti,tut wuri handayani yg artinya walaupun beda tetap satu:)," kicau Della pada Kamis malam, yang kini telah dihapus.



DINI TEJA



