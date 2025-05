TEMPO.CO, Jakarta - Sophia Latjuba kian terbuka tentang keyakinannya sebagai muslimah. Artis berusia 45 tahun itu mengunggah fotonya sedang mengenakan mukena dengan beberapa saudaranya. Dalam foto itu, Sophia sehabis melakukan salat jenazah untuk seorang kerabatnya yang baru meninggal.



"Alhamdulillah sudah selesai sholat jenazah utk Eyang, Repath Metha," bunyi caption yang ditulis Sophia di bawah foto tersebut.



Foto ini ternyata menimbulkan pro dan kontra bagi pengikutnya di Instagram. Mereka saling menghujat satu sama lain mengenai keyakinan masing-masing. Melihat pertengkaran itu, Sophia mengunggah foto bertuliskan kalimat dari Dalai Lama. "My religion is very simple. My religion is very kindness."



Ada kabar, Sophia menjadi memilih menjadi mualaf karena campur tangan kekasihnya, Ariel Noah. Hubungan mereka terlihat menuju ke arah lebih serius (dari pacaran ke pelaminan). Namun belum jelas rencana keduanya menikah.



Ketika baru menjadi mualaf beberapa waktu lalu, Sophia mengunggah buku tentang Islam yang sedang dibacanya.



ALIA