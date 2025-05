Sam Smith Borong Brit Award 2015

TEMPO.CO, London - Sam Smith dan Ed Sheeran mendominasi BRIT Awards kali ini. Keduanya bahkan menyabet beberapa piala penghargaan. Hal ini mengagumkan karena Sam Smith merupakan musikus pendatang baru dan mampu bersaing dengan musikus lainnya.



Sam Smith membawa dua penghargaan, di antaranya British Breakthrough Act dan Global Success Award. Sama halnya dengan Ed Sheeran yang juga memboyong dua piala sekaligus, British Album of the Year dan Best British Male Solo Artist.



Menariknya, piala penghargaan Smith diserahkan oleh Kim Kardashian. Bintang Keeping Up with the Kardashian tersebut tersenyum menyambut Smith yang menghampirinya di atas panggung.



Namun Smith tidak berbicara banyak kepada Kim. Kim langsung meminta semua hadirin menyambut suaminya yang akan tampil.



"Semua orang harus berdiri dan menyambut suami saya, Kanye West!" teriak Kim seperti dilansir Mirror, Kamis, 26 Februari 2015.



Kanye West memang didaulat tampil mengisi acara yang berlangsung di gedung 02 Arena, London, tersebut.



RINA ATMASARI | MIRROR