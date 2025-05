Sam Smith Dikritik Penggemar Oscar, Kenapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Sam Smith saat di Oscar, Senin, 29 Februari 2016, kemarin menuai kritik dari penonton. Banyak yang mengatakan penampilan sang bintang itu "buruk" dan "sumbang".



Bahkan, ada yang mempertanyakan mengapa dia bisa menang Best Original Song dengan penampilan seperti itu.

Dikutip dari laman Indpendent, sang bintang mengaku gugup pada saat tampil. Ia menyebut penampilan Writing's On The Wall di Academy Awards sebagai "pengalaman terburuk seumur hidup" dan "saya benci setiap detiknya".



"Sejujurnya, itu pengalaman terburuk di hidup saya. Nyanyian saya menyeramkan, saya benci tiap detiknya," kata dia dan menambahkan bahwa dia gugup. Pelantun Stay With Me ini mengaku tidak menyangka akan menang dan merasa benar-benar terkejut. "Kami benar-benar terkejut. Menakjubkan."

Sam Smith juga mendapat kritik tentang isi pidatonya. Pasalnya, saat menerima piala, Smith melontarkan pernyataan kontroversi dengan menyebut dirinya sebagai "laki-laki yang mengaku gay pertama" yang meraih Piala Oscar.



