Sam Smith Luncurkan Single Terbaru

TEMPO. CO, Penyanyi pop asal Inggris, Sam Smith telah meluncurkan lagu terbarunya yang bertajuk "Pray" di akun YouTube miliknya pada hari Jumat 6 Oktober 2017. Lagu tersebut menjadi single kedua untuk album terbarunya, "The Thrill of It All" yang rencananya akan dirilis pada tanggal 3 November mendatang.

Sebelum meluncurkan single "Pray", pada bulan September silam, penyanyi berusia 25 tahun tersebut telah meluncurkan single yang bertajuk "Too Good to Goodbyes" yang hingga kini video klipnya telah ditonton sebanyak lebih dari 71 juta kali oleh para pengguna situs YouTube.

Album "The Thrill of It All" sendiri dipastikan akan melanjutkan nuansa musik mellow dari album pertama Sam Smith, "In The Lonely Hour" yang sempat dinominasikan untuk meraih penghargaan Album Terbaik pada ajang Grammy Awards di tahun 2014 silam.