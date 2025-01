Sambut Tahun Baru Imlek, The Nusa Dua Bali Hadirkan Pertunjukan Barongsai hingga Wushu

TEMPO.CO, Bali - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC di Kawasan The Nusa Dua, Bali, menghadirkan kemeriahan menyambut tahun baru Imlek atau Chinese New Year 2025. Perayaan Imlek kali ini diramaikan dengan ornamen dan dekorasi yang tersebar di berbagai titik strategis di The Nusa Dua, seperti pintu masuk kawasan, Tugu Mandala, Bale Kulkul, hingga area tenant.