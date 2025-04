Satu Lagi Bukti Kedekatan Pevita Pearce dengan Mike Lewis

TEMPO.CO, Jakarta - Kedekatan Mike Lewis dengan Pevita Pearce kembali mencuri perhatian netizen. Keduanya terlihat dalam sebuah foto yang diunggah Richard Kingston di Instagram, beberapa waktu lalu.



Di foto itu, tampak Mike Lewis dan Pevita Pearce berenang bersama di sebuah kolam renang dengan dua anak kecil. Seperti sebuah keluarga, Pevita memeluk Kenzou Leon Blezynski Lewis, anak Mike dari hasil pernikahannya dengan Tamara Bleszynski.



Melihat foto kebersamaan Mike Lewis dan Pevita Pearce, netizen langsung menilai keduanya sebagai pasangan serasi. "You are a great couple," komentar salah satu netizen pada kolom komentar. "Serius sama mike lewis? kepo nih," timpal netizen lain.



Kabar kedekatan Pevita Pearce dan Mike Lewis bukan kali saja berhembus. Pada 2012 di acara Save The Date, Mike Lewis mengumbar kemesraannya dengan merangkul Pevita Pearce dan membiarkan pewarta foto memotret momen tersebut. Pevita Pearce bahkan sempat disebut orang ketiga di balik perceraian Mike Lewis dengan Tamara Bleszynski.



TABLOIDBINTANG

