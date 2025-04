TEMPO.CO, Jakarta - Meniti karir di Hollywood bukan impian semu, dengan perlahan tapi pasti orang-orang berbakat di Tanah Air sudah menampakkan taringnya untuk bersaing di Hollywood.

Sebut saja Joe Taslim yang muncul di film "Fast and Furious 6" dan "Star Trek Beyond", begitu pula dengan Iko Uwais, Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian yang tampil di film "Star Wars: The Force Awakens".



Salah satu yang sedang berjuang meniti karir di industri perfilman Hollywood adalah Savira Windyani Putri (19).



Gadis kelahiran Indonesia ini sudah berkecimpung selama dua tahun di Hollywood, setahun terakhir ia baru mendapat visa kerja di AS.



Savira kini sudah mendapat peran utama di film produksi Blumhouse Production, produsen "Get Out", yang segera beredar di bioskop. Filmnya akan didistribusikan oleh Universal Studio.



Tanpa koneksi, dia hanya mengandalkan kerja keras dan tekad kuat untuk bisa menembus Hollywood.



"Banyak orang menanyakan bagaimana cara mencapainya?... Jawabannya terdengar sederhana tapi cukup berat sebenarnya, yaitu harus fokus, bekerja keras dan dengan tekat yang kuat...," katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima ANTARA News.



Savira dibesarkan dalam keluarga pekerja keras. Ayahnya adalah pengusaha konsultasi teknis industri perminyakan yang kerap melakukan perjalanan dinas ke berbagai negara.



Ia tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia selama 14 tahun sebelum pindah ke Los Angeles, AS pada 2014. Sejak dulu, ia menyukai akting.



Minatnya didukung penuh oleh kedua orangtuanya yang mendorongnya untuk mengambil setiap kesempatan di depan mata.



Audisi pertamanya terjadi saat Savira berusia sembilan tahun untuk pertunjukan "The King and I" dengan Broadway Asia. Sempat pesimistis, tapi takdir berkata lain. Audisi pertamanya sukses.



Sejak itu, Savira berpikir tidak ada hal yang tidak mungkin. Dia terus berlatih dan mengasah kemampuan akting.