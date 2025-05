Sazzy Falak Suka Traveling Berbagai Negara

TEMPO.CO , Jakarta:Nama Sazzy Falak mulai dikenal setelah dipercaya menjadi pembawa acara How Do I look? Asia yang akan tayang mulai 31 Afustus di saluran televisi berbayar, Diva.



Sazzy merupakan artis sekaligus ikon fashion dari Malaysia. Di negerinya, karir Sazzy terkenal sebagai presenter di Beat TV dan memerankan tokoh Sasha di drama seri televisi Gincu.



"Saya suka melancong atau traveling ke berbagai negara untuk memperkaya inspirasi gaya serta mendapatkan pengetahuan. tentunya saya bisa memberikan sharing kepada masyarakat dan penggemar saya," katanya pada sebuah wawancara di Malaysia pada pertengahan tahun ini.



Sazzy juga memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi tentang dirinya. Seperti pada Instagram, melalui akun @sazzyfalak pada Jumat, 28 Agustus 2015 ia menuliskan.



"Kembali ke kediaman saya setelah menikmati minggu menarik dari tur #hdilasia (how do i look? Asia. Selama seminggu di perjalanan saya mencintai dan belajar banyak setiap menitnya."



Foto yang diunggah pada Istagram Sazzy adalah gaun panjang hitam, sepatu bot coklat, syal bulu dan tas hijau.



Para penggemar Sazzy mengomentari seperti akun @lailya95 menulis, "Cantik penampilan dan gaya @sazzyfalak sangat fashionable. Sukaa sukses untuk#hdiasia."



Pada akun @Rica18 menulis, "Kakak @sazzyfalak cantik dan selalu modis, kenakan baju hitam tetap jadi inspirasi."



HADRIANI P