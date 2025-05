Sazzy Falak Tertantang Jadi Presenter How Do I Look? Asia

TEMPO.CO, Jakarta -Sebentar lagi, penggemar acara makeover How Do I Look? akan bisa menikmati acara ini dalam versia Asia. Melalui How Do I Look? Asia yang dibawakan Sazzy Falak, seorang aktris sekaligus ikon fashion asal Malaysia.



Meski telah lama malang melintang dalam industri hiburan di Malaysia, artis yang pernah beradu akting dengan Ashraf Sinclair dalam film Gol & Gincu ini mengaku merasa sedikit tertantang ketika pertama kali bertemu dengan kedelapan peserta.



“Kurasa selama sesi wawancara aku merasa tertantang karena aku harus bertemu dengan para ‘fashon victim’ dengan kerabat terdekat mereka,” ungkap Sazzy Falak saat diwawancara via telepon, Kamis, 27 Agustus 2015. Tugasnya adalah meyakinkan dan menyambut para peserta dengan hangat.



Selama sesi wawancara tersebut, Sazzy mencari tahu tentang kepribadian masing-masing peserta. Tak hanya itu, ia melanjutkan, “mereka harus menjelaskan bagaimana gaya keseharian mereka dan aku akan memberi tahu gaya apa yang pas untuk mereka.”



“Para peserta How Do I Look? Asia memeang direkomendasikan atau dikirim oleh orang-orang terdekat mereka seperti teman atau anggota keluarga agar gaya mereka bisa diubah,” ungkapnya.

Artis kelahiran Kuala Lumpur, Malaysia ini lalu menerangkan setelah semua daftar peserta dikirimkan ke NBCUniversal, ia melanjutkan, pihak stasiun TV menyeleksi peserta hingga terpilihlah delapan ‘fashion victim’.



Kedelapam ‘fashion victim’ tersebut diantaranya adalah Apple (Filipina), Ariana (Malaysia), Choc (Taiwan), Jane (Filipina/Australia), Lavinya (Malaysia), Lianni (Filipina), Maisarah (Singapura), dan Yessinta (Indonesia). Sementara itu, acara ini akan tayang perdana pada 31 Agustus 2015 di saluran TV berbayar, DIVA, pukul 19:00 WIB.



