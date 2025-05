TEMPO.CO, New York - Pemeran Black Widow dalam serial Marvel, Scarlett Johansson, menjadi aktris dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Hollywood. Meskipun begitu, pendapatan aktris berusia 31 tahun tersebut masih berada di bawah beberapa aktor Hollywood ternama lainnya dan bertengger di posisi 10.



Seperti dikutip dari situs New York Daily News, Jumat, 1 Juli 2016, wanita yang juga seorang penyanyi ini telah mengantongi US$ 3,3 miliar sejak awal karier keartisannya pada 1994. Pendapatan terbesarnya berasal dari film The Avengers yang dirilis pada 2012.



Tidak mengherankan jika The Avengers menjadi film tersukses yang pernah dibintangi Scarlett. Pendapatan film The Avengers yang mencapai US$ 623,4 miliar menjadikan film besutan Joss Whedon itu ditahbiskan sebagai film berpendapatan tertinggi kelima sepanjang sejarah.



Scarlett pernah mengungkapkan bahwa memang terdapat gap di Hollywood menyangkut gender. "Aku pikir pendapatan semua wanita selalu di bawah standar. Namun aku tidak ingin menganggap ini sebagai masalahku sendiri. Ini merupakan salah satu isu besar dalam feminisme," katanya.



Satu-satunya aktris lainnya yang masuk daftar artis dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah Hollywood adalah Cameron Diaz. Artis berusia 43 tahun itu mendapatkan penghasilan terbesar dari perannya di film Shrek 2 yang dirilis pada 2004.



Sementara itu, artis berpendapatan tertinggi sepanjang sejarah Hollywood adalah aktor asal Chicago, Harrison Ford. Pria yang pada tahun ini usianya menginjak 73 tahun tersebut menghasilkan pendapatan terbesar saat membintangi film Star Wars: The Force Awakens.



Nama-nama artis lain yang masuk daftar artis dengan pendapatan tertinggi adalah Samuel Jackson, Morgan Freeman, Tom Hanks, Robert Downey, Eddie Murphy, Tom Cruise, Johnny Depp, dan Michael Caine.



NEW YORK DAILY NEWS | ANGELINA ANJAR SAWITRI