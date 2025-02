Sean 'Diddy' Combs dan Jay-Z Gugat Balik Pengacara Kasus Pelecehan Seksual

Sasaran mereka kini beralih ke Tony Buzbee, pengacara asal Houston yang mewakili puluhan korban yang menuduh Diddy melakukan kekerasan seksual. Buzbee kini menghadapi tekanan di dua pengadilan sekaligus: Jay-Z dan Diddy menudingnya menjalankan praktik hukum tanpa izin di pengadilan federal New York, sementara Jay-Z menggugatnya atas pencemaran nama baik di pengadilan negara bagian California.

Jay-Z membantah keras tuduhan tersebut. Ia bahkan secara terbuka mengungkapkan dirinya sebagai figur publik yang bermukim di Los Angeles, yang sebelumnya disebut dalam dokumen pengadilan. Dalam pernyataan tertulis pada Senin, 10 Februari 2025, Jay-Z mengatakan tuduhan ini telah merugikan bisnisnya hingga 20 juta dolar AS per tahun. “Tuduhan ini merusak bisnis dan keluarga saya,” ujarnya di pengadilan. Hakim Epstein belum memberikan putusan akhir. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung akhir Maret.

Sementara Jay-Z bertarung di pengadilan negara bagian, Diddy membawa kasus ini ke tingkat federal. Dokumen yang diajukan ke Pengadilan Distrik Selatan New York pada Selasa, 27 Februari 2025, menuding Buzbee melakukan praktik hukum di yurisdiksi tanpa izin.

“Butuh pelanggaran berat bagi kami untuk menentang permohonan pro hac vice,” tulis firma hukum Sher Tremonte dalam pernyataannya. “Namun, pelanggaran yang dilakukan Buzbee sangat mencolok dan patut mendapatkan sanksi,” ungkap mereka. Buzbee membela diri dengan menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk praktik di New York. Namun, ia tak menyebut bahwa permohonannya untuk masuk dalam daftar advokat Southern District of New York telah ditolak pada 13 Februari, sehari sebelum gugatan terhadap Diddy dan Jay-Z dicabut.