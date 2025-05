TEMPO.CO, Los Angeles - Penyebab sebenarnya perceraian antara aktor Tom Cruise dan Nicole Kidman terungkap baru-baru ini. Sebuah film dokumenter kontroversial yang diputar perdana dalam Festival Film Sundance menyebutkan mereka dipisahkan Gereja Scientology tempat Cruise bergabung.



Dalam diskusi panel yang diselenggarakan setelah pemutaran film berjudul Going Clear: Scientology and the Prison of Belief terungkap bagaimana Gereja berperan menceraikan mereka. Semua bermula dari kecurigaan David Miscavige, pemimpin Gereja, bahwa Kidman akan “menguasai” Cruise. Ia kemudian mengutus pejabat tinggi Gereja untuk “memfasilitasi” perceraian mereka.



"David Miscavige sangat ketakutan ia akan kehilangan kontrol atas Tom Cruise, karena Tom adalah rainmaker terbesar untuk Scientology," kata Alex Gibney, sutradara film dokumenter itu. Selain dia, diskusi dihadiri penulis naskah Lawrence Wright, sutradara Paul Haggis, dan mantan anggota Scientology Mike Rinder.



Apalagi Kidman adalah anak psikolog andal Australia, sehingga dikhawatirkan bakal gampang mempengaruhi orang. “Miscavige takut Nicole Kidman perlahan-lahan menjauhkan Tom dari Gereja,” Gibney melanjutkan.



Upaya “penyelamatan” pun disusun. Salah satu yang mereka lakukan adalah meminta Marty Rathbun—yang bersaksi dalam film itu—menyadap telepon Nicole Kidman atas seizin Cruise.



Film Gibney mengklaim bahwa Kidman, yang dibesarkan dalam tradisi Katolik, meyakinkan Cruise untuk menjauhkan diri dari Gereja Scientology pada tahun 1992 hingga 2001. Kedua pasangan ini bercerai pada tahun 2001. Dan, setelah perceraian, Cruise menjadi lebih aktif di Gereja Scientology hingga diganjar Freedom Medal oleh Gereja pada tahun 2004.



Pengacara Cruise, kepada E! News, membantah bahwa kliennya merestui penyadapan atas Kidman saat masih menjadi istrinya. "Tom Cruise tidak pernah menyewa detektif swasta untuk memata-matai atau menyelidiki Nicole Kidman dengan cara apa pun. Dia juga tidak meminta Gereja Scientology melakukan itu," katanya.



