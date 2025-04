TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi berdarah Sunda, Rossa, kembali hadir dengan album terbarunya, A New Chapter. Dalam album terbarunya ini, Rossa menawarkan warna musik yang berbeda.



"Album ini saya kasih judul A New Chapter karena memang hampir seluruhnya baru, musiknya, pencipta lagunya, dan aransemennya, saya bikin kekinian," kata Rossa saat peluncuran album A New Chapter di KFC Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 5 April 2017.



Album kedelapan Rossa ini dikemas secara lebih berkelas. Terhitung tiga dari sembilan lagu yang terdapat dalam album ini diciptakan komposer internasional ternama, di antaranya Steve Shebby, Joleen Belle, dan Mitch Allan.



Warna baru di album terbaru Rossa terlihat jelas dalam salah satu single dalam album ini, Body Speak, yang berbeda dengan lagu-lagu Rossa sebelumnya. "Bukan hanya musiknya, suaranya vokalnya pas aku dengar, aku bilang, 'oh ini suara aku, ya'," kata penyanyi kelahiran Sumedang, 9 Oktober 1978, ini.



Selain itu, Rossa sengaja melakukan proses rekaman beberapa lagunya di Los Angeles, Amerika Serikat. "Ada empat lagu yang memang direkam di LA. Body Speak, Break It Up, Till My Heart Stop Beating, dan Firefly," katanya.



Pelantun Tegar ini mengatakan semua lagu yang ia tawarkan dari album ini terdengar segar. "Karena saya memang inginnya di album ini terlihat berbeda, lebih fresh, menunjukkan hal yang baru dari saya," ucapnya.



Selain melibatkan beberapa musikus internasional, Rossa melibatkan musikus lokal, seperti Ryan 'D'Masiv', Icha eks 'Jikustik', David Sam, dan Malla 'Numata'.



DINI TEJA